На Краснопресненской набережной Москвы построят 200-метровую башню

Высотка будет состоять из двух корпусов, в которых расположатся офисы. По словам ведомства, постройки будут иметь сложную скульптурную форму. На нижних этажах зданий расположат кафе и магазины, под землей откроется трехэтажный паркинг, а наверху появится смотровая площадка.

«Ранее этот проект поддержал Архитектурный совет Москвы. Он действительно интересный, и я уверен, что уровень реализации будет на высоте. Мы получим современное дополнение к силуэту города в виде башни кристаллической формы. Кроме того, появится прогулочная зона, которая будет вести к набережной», — рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Более низкое здание ЦМТ поднимется над набережной на 57 метров. Строительство зданий по проекту архитектора Сергея Чобана и его коллег из бюро Speech займет несколько лет. Башня будет достроена уже в 2030-х годах.