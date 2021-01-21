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Джо Байден может остаться без любимого велотренажера в Белом доме. Спортинвентарь считают опасным

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:37

46-й президент США Джо Байден, вступивший в должность 20 января, может остаться без любимого велотренажера после переезда в Белый дом. Об этом сообщила газета The New York Times.

Дело в том, что для занятий спортом Байден использует тренажер Peloton — он оснащен камерой, микрофоном и прочими электронными устройствами. Это может поставить под угрозу информационную безопасность резиденции, считают в ЦРУ.

Журналисты утверждают, что в связи с этим президенту могут не разрешить перевезти в Белый дом велотренажер стоимостью около 2,5 тыс. долларов. Спортинвентарь Байдена также могут модифицировать, однако тогда Peloton лишится многих привычных функций.

По мнению бывшего замдиректора Агентства национальной безопасности США Ричарда Х. Леджетта-младшего, у велотренажера придется удалить камеру и микрофон. Кроме того, Байдену нужно будет использовать неприметное имя пользователя, а также не вести важные разговоры вблизи Peloton.

«Президентская безопасность — это всегда баланс между нуждами президента и его желаниями, а также относительным риском безопасности любой вещи», — заметил глава инициативы по кибербезопасности Аспенского института Гарретт Графф.

Джо Байден вступил в должность главы государства 20 января после церемонии инаугурации, которая прошла в Вашингтоне. Он уже разместил первую публикацию в президентском аккаунте в Twitter, а также посетил Овальный кабинет.

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