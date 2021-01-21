YouTube заблокировал трансляцию суда, где запретили аниме. На заседании смотрели пиратские копии

Доступ к ролику закрыли из‑за того, что в суде демонстрировали пиратские копии мультипликационных шоу. На нарушение авторских прав пожаловалась японская компания Marvelous Inc — она выпускает сериал «Токийский гуль».

Видеосервис YouTube заблокировал трансляцию заседания Колпинского районного суда Санкт-Петербурга, который запретил распространение нескольких популярных аниме-сериалов. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Трансляцию заседания проводила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Заблокировано? Замечательно! И с пиратством поборолись», — прокомментировали там новость о блокировке видео.

Текстовую трансляцию суда, на котором приостановили распространение в России «Тетради смерти», «Инуясики» и «Токийского гуля», можно прочитать на сайте «Медиазоны». Аниме попали под запрет из‑за «демонстрации насилия на экране» и связанных с этим возможных суицидов среди детей.