перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
YouTube заблокировал трансляцию суда, где запретили аниме. На заседании смотрели пиратские копии 1:39
В Подмосковье отравились более 90 школьников. СК возбудил уголовное дело 0:24
Кафе Starbucks в Ирландии выплатит 12 тыс. евро клиентке из‑за рисунка на стаканчике Вчера в 23:48
rodriguez/Instagram Роберт Родригес снимет анимационный сериал по мотивам «От заката до рассвета»
Роберт Родригес снимет анимационный сериал по мотивам «От заката до рассвета» Вчера в 22:56
Вышел альбом группы «Зоопарк» с концертом 1988 года Вчера в 22:43
Джо Байден сделал первую запись в президентском аккаунте в Twitter Вчера в 22:14
В Неаполе нашли украденную копию «Спасителя мира». В музее не знали, что она была похищена Вчера в 21:52
В Петербурге прямо на заседании задержали 13 муниципальных депутатов Вчера в 21:30
Franck/Unsplash Роскомнадзор потребовал от TikTok удалять материалы с призывами к участию подростков в протестах
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалять материалы с призывами к участию подростков в протестах Вчера в 20:59
Илью Варламова вызвали в полицию для составления протокола о неуважении к власти Вчера в 20:44
Джо Байден вступил в должность президента США Вчера в 20:30
Инаугурация Джо Байдена, запрет аниме «Тетрадь смерти» и другие новости дня Вчера в 20:04 Дайджест
Новый тикток-тренд повысил популярность песен в жанре шанти Вчера в 19:54
В центре Мадрида произошел взрыв Вчера в 18:32
Epitaph Records/YouTube Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies»
Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies» Вчера в 17:43
Дональд Трамп покинул Белый дом Вчера в 17:12
Жительница Ирландии во второй раз обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании Вчера в 17:09
В России запретили аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики» и «Токийский гуль» Вчера в 16:56
Сериал «Сквозь снег» продлили на третий сезон Вчера в 16:41
Пресс-материалы В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова
В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова Вчера в 16:29
Отключить рекламу

YouTube заблокировал трансляцию суда, где запретили аниме. На заседании смотрели пиратские копии

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:39

Видеосервис YouTube заблокировал трансляцию заседания Колпинского районного суда Санкт-Петербурга, который запретил распространение нескольких популярных аниме-сериалов. На это обратили внимание пользователи соцсетей.

Доступ к ролику закрыли из‑за того, что в суде демонстрировали пиратские копии мультипликационных шоу. На нарушение авторских прав пожаловалась японская компания Marvelous Inc — она выпускает сериал «Токийский гуль».

Трансляцию заседания проводила Объединенная пресс-служба судов Петербурга. «Заблокировано? Замечательно! И с пиратством поборолись», — прокомментировали там новость о блокировке видео.

Текстовую трансляцию суда, на котором приостановили распространение в России «Тетради смерти», «Инуясики» и «Токийского гуля», можно прочитать на сайте «Медиазоны». Аниме попали под запрет из‑за «демонстрации насилия на экране» и связанных с этим возможных суицидов среди детей.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Обыкновенная страсть
Сергей Полунин становится любовником Летиции Дош
рок
Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
мелодрама
Небеса подождут
Драма о неизлечимой девушке с Тилем Швайгером
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
инсталляция
Арт-группа AES+F. Психоз
Индивидуальный психоз по рецепту AES+F
рок
«Сплин»
Одни из главных отечественных рок-героев 90-х
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить