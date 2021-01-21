В Подмосковье отравились более 90 школьников. СК возбудил уголовное дело

В подмосковном городе Красноармейске 19 и 20 января отравились более 90 школьников. Об этом сообщил Следственный комитет.

На плохое самочувствие пожаловались 91 учащийся и двое сотрудников двух местных школ. После этого следственный отдел по городу Пушкино возбудил уголовное дело.

В данный момент специалисты осматривают помещения школ и проверяют организации, оказывающие им услуги питания. Проводятся исследования пищевых проб и анализов пострадавших детей.

В начальных классах обеих школ на неделю ввели дистанционное обучение. Пищеблоки образовательных учреждений временно закрыты.

Ранее массовое отравление детей произошло в дагестанском городе Буйнакске. Там 36 человек пострадали предположительно из‑за загрязнения водопроводной воды.