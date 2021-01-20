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Роберт Родригес снимет анимационный сериал по мотивам «От заката до рассвета»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:56

Американский режиссер Роберт Родригес, известный по фильмам «Город грехов» и «Мачете», снимет анимационный сериал по мотивам культового хоррора 1990-х «От заката до рассвета». Об этом он рассказал журналу SFX Magazine.

Родригес уже приступил к работе над мультипликационным шоу, которое предположительно станет продолжением сериала, выходившего в 2014–2016 годах. В интервью режиссер рассказал, почему он вернулся к сюжету фильма 1995 года.

По его словам, после создания собственной телесети El Rey он захотел расширить историю Сантанико Пандемониум (стриптизерши и королевы тьмы, которую в оригинальном фильме сыграла Сальма Хайек) и рассказать больше об ацтекских вампирах.

В новом шоу Родригес, вероятно, продолжит делиться деталями мира древних монстров-кровопийц, живущих на границе Мексики и США. Появятся ли в мультсериале персонажи братьев Гекко и семья Фуллер, режиссер не сообщил.

Когда проект запустится в производство и когда Родригес планирует выпустить анимационный сериал, пока неизвестно. Будет ли работать над сценарием шоу Квентин Тарантино (он создал оригинальную историю), также неясно.

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