В Петербурге прямо на заседании задержали 13 муниципальных депутатов

В Петербурге полицейские приостановили заседание депутатов муниципалитета Смольнинское и задержали 13 его участников. Об этом сообщила «Ротонда» со ссылкой на мундепа Диану Серую.

Сотрудники правоохранительных служб пришли в здание совета и увезли депутатов в 76-е отделение полиции. По информации издания, задержание произошло из‑за постановления губернатора, в котором указаны коронавирусные ограничения.