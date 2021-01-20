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Роскомнадзор потребовал от TikTok удалять материалы с призывами к участию подростков в протестах

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:59

Роскомнадзор потребовал от соцсети TikTok удалять материалы, призывающие несовершеннолетних к участию «противозаконных массовых мероприятиях». Об этом говорится на сайте ведомства.

Представителям сервиса направлено уведомление о необходимости удалять информацию, которая «вовлекает несовершеннолетних в противоправные действия». Ведомство обратилось ко всем соцсетям и СМИ с требованием «не допускать распространения противоправной информации, вовлекающей несовершеннолетних в противоправные действия, с призывами к участию в незаконных митингах, совершению любых действий, сопряженных с опасными для детей последствиями».

Ранее СМИ сообщали, что подростки в тиктоке стали рассказывать о планах участвовать в митингах 23 января. На этот день сторонники Алексея Навального анонсировали акции протеста с требованием освобождения политика из‑под ареста.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день политика арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.

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