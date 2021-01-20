Блогера Илью Варламова вызвали в полицию для составления протокола о неуважении к власти. Об этом сообщила «Правозащита Открытки».

Варламов должен явиться в УМВД России в Архангельске 1 февраля. В каком именно правонарушении обвиняют блогера, неизвестно, однако оно связано со статьей административного Кодекса об оскорблении власти.

В прошлом году Варламов приезжал в Архангельск, после чего опубликовал несколько материалов о городе. В них он рассказывал, в частности, о умных водоколонках, установленных в грязи, и бараках, где живут местные жители.

В декабре Варламов назвал десять самых опасных городов России. А в январе блогер был задержан вместе со своими спутниками во время путешествия по Южному Судану. Вопрос о возвращении туристов из Африки решался российским МИДом.