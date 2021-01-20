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Новости
В Петербурге прямо на заседании задержали 13 муниципальных депутатов 21:30
Franck/Unsplash Роскомнадзор потребовал от TikTok удалять материалы с призывами к участию подростков в протестах
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалять материалы с призывами к участию подростков в протестах 20:59
Илью Варламова вызвали в полицию для составления протокола о неуважении к власти 20:44
Джо Байден вступил в должность президента США 20:30
Инаугурация Джо Байдена, запрет аниме «Тетрадь смерти» и другие новости дня 20:04 Дайджест
Новый тикток-тренд повысил популярность песен в жанре шанти 19:54
В центре Мадрида произошел взрыв Обновлено в 18:32
Epitaph Records/YouTube Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies»
Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies» 17:43
Дональд Трамп покинул Белый дом 17:12
Жительница Ирландии во второй раз обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании 17:09
В России запретили аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики» и «Токийский гуль» 16:56
Сериал «Сквозь снег» продлили на третий сезон 16:41
Пресс-материалы В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова
В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова 16:29
Рыбак из Таиланда нашел амбру весом 7 килограмм. Он хочет продать ее парфюмерам за 24 тыс. долларов 16:17
Журналисты рассказали о чате полицейских, где студентам предлагают подработку понятыми 15:46
В Европе создали колоду гендерно-нейтральных карт 15:42
Дейв Грол вспоминает о юности в клипе Foo Fighters «Waiting on a War» 15:13
«Ускользающая красота»: WWF сняла фильм о нетронутой тайге в Архангельской области 15:02
Charles Deluvio/Unsplash В Netflix отчитались о более 200 млн подписчиков
В Netflix отчитались о более 200 млн подписчиков 14:45
Байден в первый день президентства вернет США в ВОЗ и Парижское соглашение 14:44
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Дайджест

Инаугурация Джо Байдена, запрет аниме «Тетрадь смерти» и другие новости дня

Константин Зорниченко
Сегодня в 20:04

Дональд Трамп покинул Белый дом. Сегодня проходит инаугурация избранного президента США Джо Байдена

В первый день президентства Джо Байден вернет США в ВОЗ и Парижское соглашение. Он также остановит финансирование строительства стены на границе США и Мексики.

В районе Мадрида Пуэрта-де-Толедо прогремел мощный взрыв в одном из зданий. По меньшей мере два человека погибли.

В России за сутки выявили 21 152 случая коронавируса. В Петербурге второй день больше заболевших, чем в Москве.

Дмитрий Песков назвал деятельность ФБК лохотроном. По его мнению, расследование о «дворце Путина» — чушь.

В России запретили аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики» и «Токийский гуль». Специалисты считают, что эти фильмы несут угрозу психике детей.

«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России». Соглашение подпишут в ближайшие дни.

Журналисты Никита Королев и Иван Голунов рассказали о чате полицейских, где студентам предлагают подработку понятыми. За услугу учащимся предлагают от 1000 до 3000 рублей.

WWF сняла фильм «Лешукония. Ускользающая красота» о нетронутой тайге в Архангельской области. На территории обитают редкие виды растений и животных, которые нуждаются в охране.

Жительница Ирландии во второй раз обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании. Боец отвергает ее заявления.

Foo Fighters выпустили клип на песню «Waiting on a War». Architects представили видео на трек «Dead Butterflies».

Экранизацию The Last of Us может снять оператор «Дылды» Ксения Середа. Шоураннеру Крейгу Мазину понравилась ее работа над картиной Кантемира Багагова «Дылда».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

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  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

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  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

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Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
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Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую

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