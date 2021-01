Инаугурация Джо Байдена, запрет аниме «Тетрадь смерти» и другие новости дня

Дональд Трамп покинул Белый дом. Сегодня проходит инаугурация избранного президента США Джо Байдена.

В первый день президентства Джо Байден вернет США в ВОЗ и Парижское соглашение. Он также остановит финансирование строительства стены на границе США и Мексики.

В районе Мадрида Пуэрта-де-Толедо прогремел мощный взрыв в одном из зданий. По меньшей мере два человека погибли.

В России за сутки выявили 21 152 случая коронавируса. В Петербурге второй день больше заболевших, чем в Москве.

Дмитрий Песков назвал деятельность ФБК лохотроном. По его мнению, расследование о «дворце Путина» — чушь.

В России запретили аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики» и «Токийский гуль». Специалисты считают, что эти фильмы несут угрозу психике детей.

«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России». Соглашение подпишут в ближайшие дни.

Журналисты Никита Королев и Иван Голунов рассказали о чате полицейских, где студентам предлагают подработку понятыми. За услугу учащимся предлагают от 1000 до 3000 рублей.

WWF сняла фильм «Лешукония. Ускользающая красота» о нетронутой тайге в Архангельской области. На территории обитают редкие виды растений и животных, которые нуждаются в охране.

Жительница Ирландии во второй раз обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании. Боец отвергает ее заявления.

Foo Fighters выпустили клип на песню «Waiting on a War». Architects представили видео на трек «Dead Butterflies».

Экранизацию The Last of Us может снять оператор «Дылды» Ксения Середа. Шоураннеру Крейгу Мазину понравилась ее работа над картиной Кантемира Багагова «Дылда».