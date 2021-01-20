Новый тикток-тренд повысил популярность песен в жанре шанти

Пользователи TikTok начали записывать видеоролики с каверами на старинные песни британских моряков. После этого композиции в жанре шанти резко стали популярны в Spotify. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

На стриминговой платформе появились более 12 тыс. плейлистов с шанти-песнями, а число запросов «sea shanty» только за одну неделю выросло на 630%. Рост интереса к музыкальному жанру вызвал тикток-тренд #ShantyTok, запущенный певцом Натаном Эвансом.