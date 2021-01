Новый тикток-тренд повысил популярность песен в жанре шанти

Самыми популярными песнями британских моряков стали «Wellerman» группы The Longest Johns, «Leave her Johnny» в исполнении Michiel Schrey, Nils Brown и Sean Dagher, а также «The Scotsman» от Hair of the Dog.

Эти и другие композиции можно послушать в плейлисте Spotify под названием «Sea Shanties». В него вошли 55 песен. Плейлист уже собрал более 65 тыс. лайков от пользователей.