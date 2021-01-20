Новый тикток-тренд повысил популярность песен в жанре шанти

Пользователи TikTok начали записывать видеоролики с каверами на старинные песни британских моряков. После этого композиции в жанре шанти резко стали популярны в Spotify. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
На стриминговой платформе появились более 12 тыс. плейлистов с шанти-песнями, а число запросов «sea shanty» только за одну неделю выросло на 630%. Рост интереса к музыкальному жанру вызвал тикток-тренд #ShantyTok, запущенный певцом Натаном Эвансом.
Самыми популярными песнями британских моряков стали «Wellerman» группы The Longest Johns, «Leave her Johnny» в исполнении Michiel Schrey, Nils Brown и Sean Dagher, а также «The Scotsman» от Hair of the Dog.
Эти и другие композиции можно послушать в плейлисте Spotify под названием «Sea Shanties». В него вошли 55 песен. Плейлист уже собрал более 65 тыс. лайков от пользователей.