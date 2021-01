Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies»

«Dead Butterflies» — третий сингл с альбома «For Those That Wish to Exist», релиз которого намечен на 26 февраля. В прошлом году вышли песни «Animals» и «Black Lungs».

В декабре прошлого года британцы Arctic Monkeys выпустили новый концертный альбом, который был записан в Альберт-холле в 2018 году. На пластинку попали 20 треков, в том числе «Do I Wanna Know?», «Arabella» и «505».