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Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies»

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:43

Британская металкор-группа Architects выпустила клип на песню «Dead Butterflies». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео музыканты исполняют композицию в пустом зале лондонской концертной площадки Альберт-холл. Выступление было снято во время съемок одного из онлайн-шоу коллектива.

«Dead Butterflies» — третий сингл с альбома «For Those That Wish to Exist», релиз которого намечен на 26 февраля. В прошлом году вышли песни «Animals» и «Black Lungs».

В декабре прошлого года британцы Arctic Monkeys выпустили новый концертный альбом, который был записан в Альберт-холле в 2018 году. На пластинку попали 20 треков, в том числе «Do I Wanna Know?», «Arabella» и «505».

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