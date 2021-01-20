перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В центре Мадрида произошел взрыв 18:00
Epitaph Records/YouTube Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies»
Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies» 17:43
Дональд Трамп покинул Белый дом 17:12
Жительница Ирландии во второй раз обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании 17:09
В России запретили аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики» и «Токийский гуль» 16:56
Сериал «Сквозь снег» продлили на третий сезон 16:41
Пресс-материалы В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова
В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова 16:29
Рыбак из Таиланда нашел амбру весом 7 килограмм. Он хочет продать ее парфюмерам за 24 тыс. долларов 16:17
Журналисты рассказали о чате полицейских, где студентам предлагают подработку понятыми 15:46
В Европе создали колоду гендерно-нейтральных карт 15:42
Дейв Грол вспоминает о юности в клипе Foo Fighters «Waiting on a War» 15:13
«Ускользающая красота»: WWF сняла фильм о нетронутой тайге в Архангельской области 15:02
Charles Deluvio/Unsplash В Netflix отчитались о более 200 млн подписчиков
В Netflix отчитались о более 200 млн подписчиков 14:45
Байден в первый день президентства вернет США в ВОЗ и Парижское соглашение 14:44
В Кремле назвали деятельность ФБК лохотроном, а расследование о «дворце Путина» — чушью 13:47
В финал музыкального конкурса New/Open попали исполнители из 15 городов России 13:17
В России за сутки выявили 21 152 случая коронавируса 12:43
Craig Whitehead/Unsplash За прошлый год в центре Москвы закрылось более 200 заведений общественного питания
За прошлый год в центре Москвы закрылось более 200 заведений общественного питания 12:22
«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» 11:54
Глава ЦИК предложила применить электронный сбор подписей на довыборах в Мосгордуму 10:57
Отключить рекламу

Жительница Ирландии во второй раз обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании

Семён Гудошников
Сегодня в 17:09

Девушка, обвинившая бойца UFC Конора МакГрегора в изнасиловании в 2018 году, подала новый иск в ирландский суд, сообщает The New York Times. Новый иск девушка дополнила подробными обвинениями и доказательствами.

В иске указано, что ее изнасилование произошло в пентхаусе дублинского отеля Beacon. От полицейских девушка узнала, что в этом же номере был друг МакГрегора, и написала второй иск. Об изнасиловании со стороны второго мужчины она не помнила, но абсолютно уверена, что согласия не давала.

К делу истец приложила медицинскую экспертизу, подтверждающую, что на ее теле были синяки и ссадины. По словам девушки, с мая 2019 года она не могла работать, а психологическая травма вынудила ее продать дом и переехать в другое место, чтобы ничего не «напоминало о мучениях». Пострадавшая требует от 1,5 до 1,8 млн евро компенсации.

По словам пресс-секретаря Конора МакГрегора Карен Дж.Кесслер, боец отвергает все обвинения и «уверен, что справедливость восторжествует». Официальные представители UFC отказались давать комментарии.

В первый раз уголовное дело так и не было заведено, несмотря на допросы и расследования, которые длились больше года. Полицейские не предъявили официальные обвинения МакГрегору, так как не нашли достаточно веских доказательств.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
рок
Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую

Другие материалы по темам

Теги
New York Times
Люди
Конор Макгрегор
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить