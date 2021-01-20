Жительница Ирландии во второй раз обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании

Девушка, обвинившая бойца UFC Конора МакГрегора в изнасиловании в 2018 году, подала новый иск в ирландский суд, сообщает The New York Times. Новый иск девушка дополнила подробными обвинениями и доказательствами.

В иске указано, что ее изнасилование произошло в пентхаусе дублинского отеля Beacon. От полицейских девушка узнала, что в этом же номере был друг МакГрегора, и написала второй иск. Об изнасиловании со стороны второго мужчины она не помнила, но абсолютно уверена, что согласия не давала.

К делу истец приложила медицинскую экспертизу, подтверждающую, что на ее теле были синяки и ссадины. По словам девушки, с мая 2019 года она не могла работать, а психологическая травма вынудила ее продать дом и переехать в другое место, чтобы ничего не «напоминало о мучениях». Пострадавшая требует от 1,5 до 1,8 млн евро компенсации.

По словам пресс-секретаря Конора МакГрегора Карен Дж.Кесслер, боец отвергает все обвинения и «уверен, что справедливость восторжествует». Официальные представители UFC отказались давать комментарии.

В первый раз уголовное дело так и не было заведено, несмотря на допросы и расследования, которые длились больше года. Полицейские не предъявили официальные обвинения МакГрегору, так как не нашли достаточно веских доказательств.