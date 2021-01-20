перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В центре Мадрида произошел взрыв 18:00
Epitaph Records/YouTube Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies»
Architects выступают в пустом Альберт-холле в клипе «Dead Butterflies» 17:43
Дональд Трамп покинул Белый дом 17:12
Жительница Ирландии во второй раз обвинила Конора МакГрегора в изнасиловании 17:09
В России запретили аниме «Тетрадь смерти», «Инуясики» и «Токийский гуль» 16:56
Сериал «Сквозь снег» продлили на третий сезон 16:41
Пресс-материалы В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова
В Центре Вознесенского покажут спектакль по мотивам запрещенной постановки Юрия Любимова 16:29
Рыбак из Таиланда нашел амбру весом 7 килограмм. Он хочет продать ее парфюмерам за 24 тыс. долларов 16:17
Журналисты рассказали о чате полицейских, где студентам предлагают подработку понятыми 15:46
В Европе создали колоду гендерно-нейтральных карт 15:42
Дейв Грол вспоминает о юности в клипе Foo Fighters «Waiting on a War» 15:13
«Ускользающая красота»: WWF сняла фильм о нетронутой тайге в Архангельской области 15:02
Charles Deluvio/Unsplash В Netflix отчитались о более 200 млн подписчиков
В Netflix отчитались о более 200 млн подписчиков 14:45
Байден в первый день президентства вернет США в ВОЗ и Парижское соглашение 14:44
В Кремле назвали деятельность ФБК лохотроном, а расследование о «дворце Путина» — чушью 13:47
В финал музыкального конкурса New/Open попали исполнители из 15 городов России 13:17
В России за сутки выявили 21 152 случая коронавируса 12:43
Craig Whitehead/Unsplash За прошлый год в центре Москвы закрылось более 200 заведений общественного питания
За прошлый год в центре Москвы закрылось более 200 заведений общественного питания 12:22
«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» 11:54
Глава ЦИК предложила применить электронный сбор подписей на довыборах в Мосгордуму 10:57
Отключить рекламу

Рыбак из Таиланда нашел амбру весом 7 килограмм. Он хочет продать ее парфюмерам за 24 тыс. долларов

Константин Зорниченко
Сегодня в 16:17

Рыболов Чалермчай Махапан из провинции Сонгкхла в Таиланде нашел в море семикилограммовый кусок амбры. Об этом сообщает Daily Mail.

Махапан в начале января вышел в море за кефалью, но вернулся назад раньше времени из‑за испортившейся погоды. Застывшую рвоту кашалота он нашел уже на пляже. Он подумал, что это обычный камень, но, приглядевшись, решил забрать его домой.

«Я понятия не имел, что это за штука, пока не спросил пожилых жителей деревни, которые рассказали мне об амбре», — сказал рыбак.

Амбра — смолистое ароматическое образующееся в пищеварительных органах кашалота вещество, используемое в парфюмерии.

Мужчина решил проверить вещество: он отколол кусок и поджег его. Вещество начало плавиться и издавать неприятный запах. Позже он обратился в лабораторию, где ему подтвердили подлинность находки. Махапан хочет продать рвоту кашалота как минимум за 700 тыс. тайских батов (1,7 млн рублей). Он и его агент ищут покупателя за рубежом, чтобы выручить как можно больше денег.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
рок
Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
мультфильм
Душа
Новый мультфильм студии Pixar, рассуждающий о смерти и скоротечности жизни, которую не стоит растрачивать впустую
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить