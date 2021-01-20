Рыбак из Таиланда нашел амбру весом 7 килограмм. Он хочет продать ее парфюмерам за 24 тыс. долларов

Рыболов Чалермчай Махапан из провинции Сонгкхла в Таиланде нашел в море семикилограммовый кусок амбры. Об этом сообщает Daily Mail.

Махапан в начале января вышел в море за кефалью, но вернулся назад раньше времени из‑за испортившейся погоды. Застывшую рвоту кашалота он нашел уже на пляже. Он подумал, что это обычный камень, но, приглядевшись, решил забрать его домой.

«Я понятия не имел, что это за штука, пока не спросил пожилых жителей деревни, которые рассказали мне об амбре», — сказал рыбак.

Амбра — смолистое ароматическое образующееся в пищеварительных органах кашалота вещество, используемое в парфюмерии.

Мужчина решил проверить вещество: он отколол кусок и поджег его. Вещество начало плавиться и издавать неприятный запах. Позже он обратился в лабораторию, где ему подтвердили подлинность находки. Махапан хочет продать рвоту кашалота как минимум за 700 тыс. тайских батов (1,7 млн рублей). Он и его агент ищут покупателя за рубежом, чтобы выручить как можно больше денег.