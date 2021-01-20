Журналисты рассказали о чате полицейских, где студентам предлагают подработку понятыми

Редактор «Коммерсанта» Никита Королев и спецкор «Медузы» Иван Голунов сообщили о закрытом чате полицейских, в котором студентам предлагают подработать понятыми.
Королев рассказал, что администраторы чата «Подработка 2.0» Анна и Софья выкладывают предложения не только стать понятыми, но и сфотографировать тома дела, поучаствовать в описи при обыске. За услугу предлагают от 1000 до 3000 рублей.
В переписке участвует около 280 человек, большинство из которых — это студенты московских вузов. Один из них сообщил Королеву, что зарабатывает так уже год и выезжал чуть ли не в каждое УВД Москвы.
Голунов, в свою очередь, заявил, что тоже знает об этом чате, где «следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических преступлений, предлагают подработку понятым».
«Напомню, согласно закону, понятой должен быть незаинтересованным лицом, который не получает финансового вознаграждения», — написал он.
Директор экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Михаил Смирнов дал комментарий «Коммерсанту» и заявил, что, создав такой чат, полицейские рискуют. По его словам, студент может сжечь том уголовного дела или отдать его заинтересованному лицу. Учащегося будет сложно привлечь к ответственности, потому что официально его не было в кабинете следователя.