Журналисты рассказали о чате полицейских, где студентам предлагают подработку понятыми

Редактор «Коммерсанта» Никита Королев и спецкор «Медузы» Иван Голунов сообщили о закрытом чате полицейских, в котором студентам предлагают подработать понятыми.

Королев рассказал, что администраторы чата «Подработка 2.0» Анна и Софья выкладывают предложения не только стать понятыми, но и сфотографировать тома дела, поучаствовать в описи при обыске. За услугу предлагают от 1000 до 3000 рублей.

В переписке участвует около 280 человек, большинство из которых — это студенты московских вузов. Один из них сообщил Королеву, что зарабатывает так уже год и выезжал чуть ли не в каждое УВД Москвы.

Голунов, в свою очередь, заявил, что тоже знает об этом чате, где «следователи УВД по ЗАО, занимающиеся расследованием экономических преступлений, предлагают подработку понятым».