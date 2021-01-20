В Европе создали колоду гендерно-нейтральных карт

Выпускница судебной психологии из Нидерландов Инди Меллинк создала игральные карты, в которых нет валетов, дам и королей. Девушка считает, что концепция гендерно-нейтральных карт поможет в борьбе с неравенством.

Традиционных персонажей девушка заменила на золото, серебро и бронзу. Так ей удалось сохранить иерархию в картах, чтобы не пришлось менять правила игр. За несколько месяцев нашлось уже 1500 покупателей «бесполых» колод из Бельгии, Германии, Франции и США. По словам Инди, интерес к картам проявили и развлекательные магазины.

«Если у нас есть иерархия, в которой король стоит больше, чем королева, то это неравенство влияет на людей в их повседневной жизни, потому что это просто еще один способ сказать: „Эй, ты менее важен“», — объяснила Меллинк. Однако люди, на которых девушка тестировала свои карты, признались, что никогда не задумывались о проявлении дискриминации в обычных колодах.

Гендерно-нейтральными бывают не только карты. В 2019 году компания Mattel, которая производит Барби, выпустила коллекцию кукол без выраженных половых признаков. А год назад Unicode представил более ста новых Emoji с разными цветами кожи и гендерами, в том числе гендерно-нейтральных Санта-Клауса и матрешку.