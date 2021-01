Дейв Грол вспоминает о юности в клипе Foo Fighters «Waiting on a War»

Группа Foo Fighters выпустила клип на песню «Waiting on a War». Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

«Waiting on a War» — третий сингл с альбома «Medicine at Midnight», релиз которого намечен на 5 февраля. Первый сингл, «Shame Shame», вышел в ноябре прошлого года, а второй, «No Son of Mine», музыканты представили 1 января.

В декабре Дейв Грол вместе с продюсером Грегом Керстином решили создать серию музыкальных видео из студии по случаю празднования Хануки, которая проходила с 10 по 18 декабря. Артисты исполнили песни, созданные музыкантами из еврейского сообщества — например, «Hotline Bling» Дрейка.