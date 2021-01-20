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Дейв Грол вспоминает о юности в клипе Foo Fighters «Waiting on a War»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:13

Группа Foo Fighters выпустила клип на песню «Waiting on a War». Ролик можно посмотреть на ютьюбе.

В видео Дейв Грол с коллегами по группе выступает на пустыре и поет о своих воспоминаниях о юности. Параллельно с этим в клипе показаны подростки, которые бегут по заброшенным промышленным территориям.

«Waiting on a War» — третий сингл с альбома «Medicine at Midnight», релиз которого намечен на 5 февраля. Первый сингл, «Shame Shame», вышел в ноябре прошлого года, а второй, «No Son of Mine», музыканты представили 1 января.

В декабре Дейв Грол вместе с продюсером Грегом Керстином решили создать серию музыкальных видео из студии по случаю празднования Хануки, которая проходила с 10 по 18 декабря. Артисты исполнили песни, созданные музыкантами из еврейского сообщества — например, «Hotline Bling» Дрейка.

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