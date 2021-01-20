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«Ускользающая красота»: WWF сняла фильм о нетронутой тайге в Архангельской области

Семён Гудошников
Сегодня в 15:02

На ютьюб-канале Всемирного фонда дикой природы (WWF) появился документальный фильм-экспедиция «Лешукония. Ускользающая красота». Он посвящен исследованию первозданных лесов Лешуконии в Архангельской области. В команду экспедиторов вошли зоологи, орнитологи, ботаники, ландшафтоведы и почвоведы.

Исследование началось в удаленном и труднодоступном участке лесов у притоков рек Мезень и Четлас. Ученые изучили территорию и собрали доказательства природной ценности этих лесов, чтобы защитить тайгу от вырубки и придать ей охранный статус.

Экспедиция подтвердила, что восточная часть Лешуконского района представлена уникальными малонарушенными лесными и болотными массивами, а на ее территории обитают редкие виды растений и животных, которые нуждаются в охране.

«Это совершенно дикие места, каких практически не осталось на планете. Величественная красота природы поражает воображение — нетронутые дремучие леса, каньоны и утесы, скальные обнажения времен палеозоя и мезозоя, — рассказал участник экспедиции, руководитель Архангельского представительства WWF России Николай Ларионов. — Значение этой тайги не только в красоте и первозданности, гораздо важнее ее экологические функции — регулирование климата, поддержание полноводности и чистоты рек, биологического разнообразия».

В прошлом году WWF запустил стрим с пластиковой бутылкой, которая разлагается в реальном времени. Организаторы заявили, что трансляция будет идти непрерывно 450 лет — именно столько необходимо, чтобы пластик полностью растворился. Акция была призвана собрать 500 тыс. подписей, чтобы было создано всемирное соглашение, запрещающее загрязнять Мировой океан пластмассовыми отходами.

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