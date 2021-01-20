«Ускользающая красота»: WWF сняла фильм о нетронутой тайге в Архангельской области

На ютьюб-канале Всемирного фонда дикой природы (WWF) появился документальный фильм-экспедиция «Лешукония. Ускользающая красота». Он посвящен исследованию первозданных лесов Лешуконии в Архангельской области. В команду экспедиторов вошли зоологи, орнитологи, ботаники, ландшафтоведы и почвоведы.

Исследование началось в удаленном и труднодоступном участке лесов у притоков рек Мезень и Четлас. Ученые изучили территорию и собрали доказательства природной ценности этих лесов, чтобы защитить тайгу от вырубки и придать ей охранный статус.

Экспедиция подтвердила, что восточная часть Лешуконского района представлена уникальными малонарушенными лесными и болотными массивами, а на ее территории обитают редкие виды растений и животных, которые нуждаются в охране.