«Ускользающая красота»: WWF сняла фильм о нетронутой тайге в Архангельской области

На ютьюб-канале Всемирного фонда дикой природы (WWF) появился документальный фильм-экспедиция «Лешукония. Ускользающая красота». Он посвящен исследованию первозданных лесов Лешуконии в Архангельской области. В команду экспедиторов вошли зоологи, орнитологи, ботаники, ландшафтоведы и почвоведы.
Исследование началось в удаленном и труднодоступном участке лесов у притоков рек Мезень и Четлас. Ученые изучили территорию и собрали доказательства природной ценности этих лесов, чтобы защитить тайгу от вырубки и придать ей охранный статус.
Экспедиция подтвердила, что восточная часть Лешуконского района представлена уникальными малонарушенными лесными и болотными массивами, а на ее территории обитают редкие виды растений и животных, которые нуждаются в охране.
«Это совершенно дикие места, каких практически не осталось на планете. Величественная красота природы поражает воображение — нетронутые дремучие леса, каньоны и утесы, скальные обнажения времен палеозоя и мезозоя, — рассказал участник экспедиции, руководитель Архангельского представительства WWF России Николай Ларионов. — Значение этой тайги не только в красоте и первозданности, гораздо важнее ее экологические функции — регулирование климата, поддержание полноводности и чистоты рек, биологического разнообразия».
В прошлом году WWF запустил стрим с пластиковой бутылкой, которая разлагается в реальном времени. Организаторы заявили, что трансляция будет идти непрерывно 450 лет — именно столько необходимо, чтобы пластик полностью растворился. Акция была призвана собрать 500 тыс. подписей, чтобы было создано всемирное соглашение, запрещающее загрязнять Мировой океан пластмассовыми отходами.