В Netflix отчитались о более 200 млн подписчиков

Стриминговый сервис Netflix отчитался о росте числа подписчиков. Об этом сообщает Deadline.

За четвертый квартал прошлого года платформа получила 8,5 млн оплаченных аккаунтов, что на 2,5 млн больше, чем прогнозировалось. Общее количество подписчиков к концу года увеличилось до 203,7 млн.

На фоне пандемии последняя четверть 2020 года оказалась для онлайн-кинотеатра более успешной, чем ожидалось: в общей сложности Netflix приобрел 37 млн новых клиентов. Годовой прирост оказался самым крупным, побив рекорд 2018 года, когда 28,6 млн людей по всему миру оплатили аккаунты на сервисе.

Выручка платформы за четвертый квартал увеличилась на 21,5% и составила 6,6 млрд долларов. В начале этого года акции Netflix упали в цене на 7%, но после отчета с положительными показателями выросли на 13%.

В 2019 году представители Netflix отчитались о почти 140 млн подписчиков. Выручка онлайн-кинотеатра за этот период выросла на 27%. Годовая выручка показала рост на 35% и составила 16 млрд долларов.

На прошлой неделе стриминговый сервис опубликовал превью фильмов своего производства, которые выйдут в 2021 году. Созданием представленных картин занимались Зак Снайдер, Джо Райт, Антуан Фукуа, Шон Леви, Роберт Пульчини, Шэри Спрингер Берман, Халле Берри и Лин-Мануэль Миранда.