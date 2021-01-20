В финал музыкального конкурса New/Open попали исполнители из 15 городов России

Организаторы конкурса музыкальных проектов New/Open назвали имена 50 финалистов, которые выступят на шоукейс-фестивале 12–14 февраля в Екатеринбурге. Группы и сольные исполнители из 15 российских городов смогут побороться за грант на организацию тура или перформанса с декорациями, съемки клипа, запись сингла или альбома. Информацию предоставила пресс-служба проекта.

Среди финалистов оказались «Черный государь», «Где фантом?», Prokofiev, «Наум Блик», Broken Composers, Oksioma и другие. Их полный список, а также подробную программу фестиваля можно найти на официальном сайте New/Open.

Финалисты отбирались 40 представителями музыкальной индустрии. Среди них критики, резиденты концертных площадок, независимые организаторы и промоутеры. Каждую заявку оценивали как минимум четыре эксперта, которые прослушивали материал, проверяли актуальность и шансы реализации проекта для музыкантов. Победителем в финале станет каждый шестой участник.

Проект реализуется с использованием гранта президента России, общий фонд составляет 4 млн рублей, а каждый проект претендует на грант до 500 тыс. рублей. Помимо музыкального материала участники должны были предоставить информацию по продвижению, актуальности и конкретным срокам реализации планов, а также называли сумму, которая для этого потребуется.

«Хорошо, что я не в жюри, будет очень сложно выбирать победителей: все группы достойные, некоторые из них известны не только в своих регионах, но и во всей России. С музыкальной точки зрения это будет очень качественный фестиваль», — комментирует руководитель проекта New/Open Наталия Шмелькова.

Хедлайнерами шоукейс-фестиваля станут петербургская группа Shortparis и музыкант Леван Горозия. В отличие от лекций, встреч с экспертами и выступлений финалистов их концерты будут доступны для зрителей платно и пройдут 13 и 14 февраля.