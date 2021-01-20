В России за сутки выявили 21 152 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимальный показатель с 19 ноября и на 582 случая меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Ростовской областях, Красноярском и Хабаровском краях.