В России за сутки выявили 21 152 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это минимальный показатель с 19 ноября и на 582 случая меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших в Петербурге, Москве, Московской, Нижегородской, Воронежской, Свердловской и Ростовской областях, Красноярском и Хабаровском краях.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 3 633 952. За последние сутки вылечились 25 290 человек, за все время — 3 027 316. За сутки умерли 597 пациентов, за весь период — 67 220.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся коронавирусом превысило 96,2 млн человек, больше 2 млн из них умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (24,2 млн). На втором и третьем — Индия (10,5 млн) и Бразилия (8,5 млн).