За прошлый год в центре Москвы закрылось более 200 заведений общественного питания

В 2020 году обанкротилось 208 ресторанов и кафе в центре Москвы, сообщает РБК, ссылаясь на исследования агентства недвижимости JLL. В число закрытых заведений вошли несколько ресторанов сетей «Шоколадница», Prime и «Чайхона № 1».

По словам руководителя отдела исследований JLL Владислава Фадеева, массовые закрытия связаны с тем, что владельцы общепитов не были готовы к коронавирусным ограничениям. Заведения не работали с конца марта по начало июня во время периода самоизоляции, а с 13 ноября ресторанам и кафе запрещено работать с 23.00 до 6.00.

Всего в центре Москвы не пережили период самоизоляции 455 организаций, рестораны и кафе составляют почти половину из них. Это привело к освобождению арендованных площадей и снижению ставки. Например, за год на Арбате она снизилась на 21% (до 75 тыс. рублей за кв. м.), Тверская-Ямская потеряла в стоимости 19%, а Покровка — 13%.

Пандемия затронула не только ресторанный бизнес, но и всю экономику в целом. К примеру, российский рынок моды упал с 2,36 трлн до 1,71 трлн рублей. По оценкам главы ЦБ Эллы Памфиловой, снижение ВВП страны в 2020-м составило 4–6%. Однако она уточнила, что потери российской экономики будут меньше, чем у других стран, а также в кризисы прошлых лет.