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«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России»

Семён Гудошников
Сегодня в 11:54

Партия «Справедливая Россия» объединится с двумя другими партиями — «Патриоты России» и «За правду» писателя Захара Прилепина. Об этом заявил лидер справедливоросов Сергей Миронов, пишет РИА «Новости».

«После длительных переговоров, которые я вел с разными партиями на протяжении двух лет, принято решение о том, что в ближайшем будущем произойдет объединение трех политических партий. Все они имеют право на участие в выборах в Госдуму без сбора подписей — это партия „Справедливая Россия“, партия „Патриоты России“ и партия Захара Прилепина „За правду“», — сказал Миронов.

Первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов заявил, что соглашение об объединении подпишут в ближайшие дни. Слияние, по его словам, направлено на реализацию «левых ценностей и программ» в политике государства.

Источник «Открытых медиа» в «Справедливой России» сказал, что объединительный съезд пройдет в феврале. Собеседник РБК отметил, что основной вариант названия объединенной партии — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Вопрос о новом названии, по информации агентства, самый конфликтный в переговорах между партиями. Источники РБК говорят, что Миронов выступает за сохранение прежнего — «Справедливая Россия» без «добавок», поскольку вариант с названиями трех партий слишком длинный.

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