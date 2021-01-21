В приложении «Кухни на районе» теперь можно записаться на индивидуальную консультацию диетолога

«Кухня на районе» объединилась с сервисом по проверке состояния организма Checkme для запуска диетологического чекапа. Об этом «Афише Daily» сообщили представители «Кухни». Теперь в приложении доставки можно записаться на прием к диетологу-эндокринологу и пройти полное обследование.

Диетологический чекап — это комплекс обследований, который покажет, как питаться каждому отдельному пользователю, а специалист рассчитает индекс массы тела, посмотрит и расшифрует анализы и даст рекомендации по улучшению качества жизни. Чтобы записаться на чекап, нужно перейти на страницу услуги, выбрать подходящую лабораторию на карте и дату и время посещения. Обследования обойдутся в 3000 рублей.

«Прошлый год выдался не самым простым, и мы хотим, чтобы наши пользователи не просто ели вкусную правильную еду, а главное — были здоровы и счастливы. Поэтому мы запартнерились с Сheckme и создали чекап здоровья <…> Ведь если питаться правильно, то иммунитет будет только крепче, а это сейчас очень важно», — комментирует сооснователь «Кухни на районе» Кирилл Родин.

Несколько дней назад «Кухня на районе» выпустила наборы из одного носка совместно с St. Friday Socks. Компания предлагает собирать носки и выкладывать их фотографии в соцсети с хештегом #одинносок. Тот, кто первым соберет и опубликует всю коллекцию, получит 10 тыс. бонусов на заказы в сервисе.