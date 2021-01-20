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Глава ЦИК предложила применить электронный сбор подписей на довыборах в Мосгордуму

Семён Гудошников
Сегодня в 10:57

Глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила применить электронный сбор подписей на довыборах в Мосгордуму этой осенью. Об этом пишет «Коммерсант».

Памфилова попросила Алексея Венедиктова обратиться к московским депутатам, чтобы они внесли соответствующую норму в региональное законодательство.

В прошлом году онлайн-сбор подписей был применен в качестве эксперимента в трех российских регионах — Чувашии, Пермском крае и Челябинской области. Через портал госуслуг было собрано более 7 тыс. подписей, все они были признаны действительными. В этом году эксперимент хотят провести уже в пяти регионах.

Довыборы в Мосгордуму в этом году пройдут по двум округам — № 37 и № 19. Депутат от первого — Николай Губенко из КПРФ — скончался прошлым летом, экс-представитель второго в МГД — Олег Шереметьев также коммунист — осужден за мошенничество в крупном размере.

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