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Кристофер Нолан планирует больше снимать в Индии. Он вдохновился страной после съемок «Довода»

Семён Гудошников
Сегодня в 10:18

Кристофер Нолан хочет больше снимать в Индии после того, как вдохновился страной и ее жителями во время съемок «Довода». Режиссер заявил, что планирует вернуться в Мумбаи для создания новых проектов с индийскими актерами, сообщает Business Standard.

«Любовь к кино в этом городе очень ощутима», — поделился Нолан с информационным агентством IANS, добавив, что съемки в Мумбаи стали «действительно потрясающим опытом». Однако пока он не знает, над чем будет работать дальше и удастся ли ему посетить Индию в ближайшее время.

По словам режиссера, его вдохновили кинематографисты, достопримечательности и звуки Мумбаи. «Это сразу же заставило мое воображение поработать над тем, для чего я могу вернуться туда и снова поработать», — добавил он.

«Довод» задумывался как межконтинентальный масштабный триллер, поэтому съемки проходили сразу в семи странах: Эстонии, Дании, Италии, Индии, Англии, Норвегии и США. На одни из самых грандиозных сцен в Мумбаи создатели потратили около пяти дней. В числе индийских актеров «Довода» фигурирует одна из самых известных актрис страны Димпл Кападиа.

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