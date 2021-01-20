Disney опубликовал трейлер сборника анимационных короткометражек «Pixar Popcorn»

Посмотреть новые мультфильмы с любимыми героями можно будет с 22 января на стриминговой платформе Disney+. В сборник войдут 10 картин, персонажами которых станут, в частности, овечки и пара картофелин из «Истории игрушек», рыбка Дори из «В поисках Немо» и скелеты из «Тайны Коко».

Также в «Pixar Popcorn» включили фильмы по мотивам «Тачек» («Танцы с тачками») и недавно вышедшей ленты «Душа» («Душа города») — ее трейлер можно увидеть здесь, а рецензию прочитать — здесь.

Ранее стриминговый сервис Disney+ рассказал о других своих премьерах, готовящихся в 2021 году. Среди них будет 20 сериалов по вселенным Marvel и «Звездных войн». Подробнее обо всех новинках можно прочитать в нашем материале.