Gallup: Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом. Его рейтинг ниже, чем был у Никсона

Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США из всех, исследование рейтингов которых проводил институт общественного мнения Gallup. Об этом сообщил Rolling Stone.

По подсчетам социологов, Трамп завершает свой президентский срок с рейтингом одобрения в 34%. В целом, средний показатель популярности 45-го лидера США составил 41% — это ниже, чем у любого из его предшественников с 1938 года.

И без того не слишком высокий рейтинг Трампа обрушился после беспорядков в вашингтонском Капитолии 6 января. Единственным другим президентом, покидавшим свой пост с рекордно низкими показателями одобрения, был Ричард Никсон.

В среднем, Трампа во время его президентства поддерживали 88% республиканцев и лишь 7% демократов. Специалисты отмечают, что столь серьезного разрыва между сторонниками двух партий не наблюдалось никогда прежде.

Gallup заявили, что 74 млн американцев по-прежнему хотели бы видеть Трампа своим лидером. Барака Обаму, для сравнения, поддерживали максимум 66 млн человек. «Это проблема, которая, в отличие от контроля Трампа над ядерными кодексами», не исчезнет в среду», — считает издание.

Президентский срок Дональда Трампа закончится 20 января после инаугурации Джо Байдена. Она пройдет в Вашингтоне при повышенных мерах безопасности — в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

На торжественной церемонии передачи власти выступят Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Деми Ловато. Принять участие в виртуальном параде по случаю инаугурации также пригласили звезду TikTok — скейтбордиста Натана Аподака.