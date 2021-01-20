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Gallup: Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом. Его рейтинг ниже, чем был у Никсона

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:32

Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США из всех, исследование рейтингов которых проводил институт общественного мнения Gallup. Об этом сообщил Rolling Stone.

По подсчетам социологов, Трамп завершает свой президентский срок с рейтингом одобрения в 34%. В целом, средний показатель популярности 45-го лидера США составил 41% — это ниже, чем у любого из его предшественников с 1938 года.

И без того не слишком высокий рейтинг Трампа обрушился после беспорядков в вашингтонском Капитолии 6 января. Единственным другим президентом, покидавшим свой пост с рекордно низкими показателями одобрения, был Ричард Никсон.

В среднем, Трампа во время его президентства поддерживали 88% республиканцев и лишь 7% демократов. Специалисты отмечают, что столь серьезного разрыва между сторонниками двух партий не наблюдалось никогда прежде.

Gallup заявили, что 74 млн американцев по-прежнему хотели бы видеть Трампа своим лидером. Барака Обаму, для сравнения, поддерживали максимум 66 млн человек. «Это проблема, которая, в отличие от контроля Трампа над ядерными кодексами», не исчезнет в среду», — считает издание.

Президентский срок Дональда Трампа закончится 20 января после инаугурации Джо Байдена. Она пройдет в Вашингтоне при повышенных мерах безопасности — в регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

На торжественной церемонии передачи власти выступят Леди Гага, Джастин Тимберлейк, Дженнифер Лопес и Деми Ловато. Принять участие в виртуальном параде по случаю инаугурации также пригласили звезду TikTok — скейтбордиста Натана Аподака.

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