Авторы «Эйфории» выпустили тизер второго специального эпизода

В видео Джулс рассуждает о своих отношениях с Ру — главной героиней шоу, роль которой исполняет Зендайя. «Ру — первая девушка, которая не просто смотрела на меня. Она по-настоящему видела меня», — говорит персонаж актрисы Хантер Шефер.

Тизер длится чуть более минуты и предваряет эпизод под названием «Трахни любого, кто не является морской каплей». У него есть и альтернативное название — «Часть 2: Джулс», которое указывает на то, что серия станет продолжением первого спецэпизода.

Первый, так называемый рождественский спецвыпуск шоу вышел 6 декабря. В нем Ру сидит в кафе с бывшим наркоманом Али (Колман Доминго) и размышляет о своей жизни и своей любви к Джулс, с которой она рассталась в финале первого сезона сериала.

Над сценарием второго спецэпизода создатель «Эйфории» Сэм Левинсон работал вместе с Шефер. Актриса также выступила исполнительным продюсером серии. Посмотреть на совместную работу кинематографистов можно будет с 22 января на HBO Max. 24 января эпизод покажут и в эфире HBO.

Первый сезон «Эйфории» рассказывал о современных американских подростках — в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс. «Афиша Daily» брала интервью у авторов проекта — шоураннера Сэма Левинсона и актрисы Зендаи.