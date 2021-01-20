В Тайланде женщину осудили на 43 года за оскорбление монархии

В Бангкоке 65-летнюю женину по имени Анчан Прилерт приговорили к 43 годам и 6 месяцам тюрьмы за оскорбление монархии. Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Бывшая госслужащая разместила в Facebook и на YouTube несколько аудиозаписей с критикой короля. За это Прилерт признали виновной в нарушении закона об оскорблении или клевете в отношении монархии.

Женщина признала свою вину. После этого суд сократил тюремный срок вдвое — изначально Прилерт хотели заключить под стражу на 87 лет. Мировые правозащитные организации уже раскритиковали суровый приговор.

«Сегодняшний вердикт суда шокирует и посылает леденящий душу сигнал о том, что критика монархии не только не будет принята, но и будет сурово наказана», — сказал старший научный сотрудник Human Rights Watch Сунай Фазук.

За нарушение того же закона, который преступила Прилерт, с ноября 2020 года арестовали около 50 человек. Всем им грозит тюремное заключение от трех до 15 лет, причем в некоторых случаях –за симпатию к антимонархическим публикациям в соцсетях.

Закон, известный как lese majeste или статья 112, существует в Тайланде уже много лет. Он неоднократно использовался как политическое оружие или оружие персональной мести. Однако за критику короля людей отправляли под стражу крайне редко.

Ситуация изменилась в прошлом году с увеличением протестных настроений среди молодых тайцев, призывающих к демократическим реформам в стране. Теперь, как отмечает Фазук, власти используют закон для защиты короля от политических оппонентов.