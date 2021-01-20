США первыми в мире обвинили Китай в геноциде уйгуров

Власти США первыми в мире обвинили Китай в геноциде исламского народа уйгуров. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

Помпео назвал геноцидом и преступлениями против человечества политику Пекина в отношении мусульманских меньшинств в Синьцзяне. От нее, как считает госсекретарь, пострадали более миллиона человек.

Их лишили свободы, содержали в закрытых трудовых лагерях, принуждали к стерилизации и пытали, отметил Помпео. Кроме того, власти КНР нарушили права уйгуров на свободу вероисповедания и выражение мнений.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по крайней мере с марта 2017 года Китайская народная республика под руководством и контролем Коммунистической партии Китая совершала преступления против человечности в отношении преимущественно мусульманских уйгуров и других представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне», — заключил Помпео.

Госсекретарь США заявил о геноциде уйгуров за день до истечения своих полномочий. Таким образом, он поддержал мнение избранного президента США Джо Байдена по этому вопросу.

Китайские власти преследуют уйгуров с 2009 года, когда в Урумчи произошли беспорядки, жертвами которых стали сотни человек. Давление на народ усилилось после того, как некоторые уйгуры примкнули к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство».

Жители Синьцзяна столкнулись с тотальным контролем, а также репрессиями на религиозной почве. Китай утверждает, что политика в отношении уйгуров способствует профилактике терроризма и даже содействует равноправию женщин.