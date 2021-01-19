В Старом Осколе тележурналист спас провалившуюся под лед собаку

В Старом Осколе журналист телерадиокомпании «Мир Белогорья» Александр Сашнев во время съемок спас провалившуюся под лед собаку. Об этом стало известно из видео, опубликованного на ютьюб-канале СМИ.

Сашнев вместе с оператором Сергеем Олихвером снимал сюжет про зимующих в городе уток. Коллегам оставалось записать последний стендап, когда к ним подбежал мальчик и попросил о помощи.