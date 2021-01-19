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В Старом Осколе тележурналист спас провалившуюся под лед собаку

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:49

В Старом Осколе журналист телерадиокомпании «Мир Белогорья» Александр Сашнев во время съемок спас провалившуюся под лед собаку. Об этом стало известно из видео, опубликованного на ютьюб-канале СМИ.

Сашнев вместе с оператором Сергеем Олихвером снимал сюжет про зимующих в городе уток. Коллегам оставалось записать последний стендап, когда к ним подбежал мальчик и попросил о помощи.

Журналист разделся и прыгнул в водоем, вытащил пса и после выбрался сам. Затем он объяснил детям, как отогреть животное, закутал собаку в собственную одежду и положил замерзшего пса в нагретую машину.

«Особая журналистская удача, когда во время подготовки сюжетов наши съемочные группы сталкиваются с неожиданными ситуациями, которые невозможно предугадать, спрогнозировать и уж тем более спродюсировать», — прокомментировали случай в телерадиокомпании.

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