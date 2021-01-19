«Современник» покажет спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Иллюзии»

30 и 31 января в московском театре «Современник» пройдут премьерные показы спектакля «Иллюзии» по пьесе Ивана Вырыпаева. Главные роли сыграют Елена Плаксина, Полина Рашкина, Александр Хованский и Семен Шомин. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе театра.

По задумке автора, герои попытаются понять, почему люди живут двойной жизнью, обманывают и обманываются и, как следствие, теряются среди реальности и иллюзий. Быт и художественный мир спектакля вдохновлен условной эстетикой Америки 60-х годов, однако персонажи находятся в абстрактном пространстве, где могут быть молоды и стары одновременно, любить друг друга и ненавидеть, ждать своей смерти и надеяться на новое рождение.

Посмотреть расписание сеансов и купить билеты можно на сайте «Современника».

Это не первый раз, когда в «Современнике» ставят спектакль по текстам Вырыпаева. В 2019 году на основной сцене театра состоялась премьера постановки «Нэнси» по либретто Вырыпаева на музыку Андрея Самсонова. Тогда режиссер непосредственно участвовал в постановке этого мюзикла.