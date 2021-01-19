Депутаты Украины от партии «Слуга народа» предложили ввести штрафы и аресты за сексизм

Украинские народные депутаты от партии «Слуга народа» зарегистрировали в Верховной раде два законопроекта, направленных на борьбу с гендерной дискриминацией. Как пишет издание «Утопия», политики предлагают ввести за сексизм штрафы, общественные работы или административный арест.

Согласно первому документу, депутаты предлагают запретить проявление гендерных стереотипов и создание враждебной среды. В частности, жестов, слов и поведения, которые «приводят или провоцируют ущемление чувства собственного достоинства или прав человека» по половой принадлежности.

Второй законопроект приравнивает сексизм к мелкому хулиганству, а следовательно, за него предлагают установить административную ответственность. Нарушители должны будут заплатить штраф от 1700 до 3400 гривен (4500–9000 рублей), заниматься общественными работами от 20 до 40 часов или отсидеть семь суток.

«Слуга народа» — украинская правящая партия во главе с действующим президентом Владимиром Зеленским. С 2017 года она носит название одноименного комедийного сериала. Партия позиционирует себя как политическую силу, которая пытается совместить идеи либерализма и социализма. Изначально она выбрала своей идеологией либертарианство, но позже отказалась от этого.