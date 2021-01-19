Фигуры Берии поставят на ВДНХ, борщевик добрался до Арктики и другие новости дня

В России за сутки выявили 21 734 заражений коронавирусом, общее число зарегистрированных случаев достигло 3 612 800. В ВОЗ считают, что COVID-19 может стать сезонной болезнью.

Сторонникам Навального не разрешат массовые акции в Москве, заявил источник «Интерфакса». Он сослался на временный запрет в городе публичных мероприятий.

Алексей Навальный выпустил двухчасовое расследование про «дворец Путина». Согласно ему, это самый большой частный дом в России, его площадь составляет 17,7 тыс. квадратных метров.

В павильоне на ВДНХ установят две вандалоустойчивые фигуры Берии. Они станут частью экспозиции, посвященной атомному проекту СССР.

Семена борщевика оказались рядом с Арктикой, в Ямало-Ненецком автономном округе. Специалисты считают, что они могут навредить традиционному хозяйству коренных народов Севера.

В последний день правления Трамп распорядился поставить памятники Уолту Диснею и Уитни Хьюстон. Они станут одними из десятков американцев, статуи которых разместят в национальном парке героев.

В США начался снос модернистского здания Elion-Hitchings. Оно было построено в 1972 году по проекту американского архитектора Пола Рудольфа.

Розовые качели на границе США и Мексики получили награду «Дизайн года» от лондонского Музея дизайна. Они просуществовали всего 40 минут в 2019 году, но стали символом единства в эпоху возведения стены.

В Алжире и Марокко выпало неожиданно много снега. Он появился не только в горах, но и в Сахаре, среди барханов и оазисов.

Сестра Бритни Спирс обвинила Илона Маска в гибели своих кошек. По ее словам, животные не услышали бесшумно работающего двигателя Tesla, из‑за чего оказались под колесами автомобиля.

Египетские археологи сообщили о 54 найденных древних саркофагах. Некоторым из объектов более 3000 лет, они относятся к периоду Нового царства.

Калифорнийская рок-группа Weezer анонсировала выход своего четырнадцатого альбома. Релиз запланирован на 29 января.

Киноклуб «Афиша» покажет на большом экране психоделический триллер «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча. Специальный показ пройдет 24 января в кинотеатре «Формула Кино Европа».

С 18 по 31 января в России пройдет седьмая Неделя памяти, посвященная жертвам холокоста. В ее рамках запланированы выставки, спектакли, мемориальные вечера и показы фильмов. Подробнее о мероприятиях можно прочитать здесь.