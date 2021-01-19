Умер сценарист Дэвид Ричардсон. Он был одним из создателей «Симпсонов»

Сценарист и продюсер Дэвид Ричардсон, известный по работе над мультсериалом «Симпсоны», умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографист скончался 18 января от сердечной недостаточности. Семья планирует проститься с ним на закрытой церемонии. Публичное мемориальное мероприятие организуют позднее.

Ричардсон известен как сценарист и шоураннер популярных комедийных проектов. Помимо «Симпсонов», он работал над сериалами «Два с половиной человека» и «Малкольм в центре внимания».

Недавно Ричардсон завершил работу над пятым и последним сезоном мультсериала «С значит Семья», который выходит на стриминговом сервисе Netflix.