«У Путина нет никакого дворца»: Дмитрий Песков отреагировал на расследование Навального

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал новое расследование Алексея Навального, посвященное так называемому «дворцу Путина» на юге России. Об этом рассказал Daily Storm.

По мнению Пескова, двухчасовое видео рассказывает о поместье, которое не имеет отношения к президенту России. Пресс-секретарь отметил, что ранее уже опровергал информацию о наличии у Путина владений у Черного моря.

«Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике», — сказал Песков.

О строительстве усадьбы в поселке Прасковеевка, как отмечает издание, сообщалось в 2010 году в открытом письме бизнесмена Сергея Колесникова. Тогда номинальным владельцем здания числился предприниматель Николай Шамалов.