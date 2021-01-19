Исходник мема «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» продан за 100 тыс. рублей

Блогер Тимофей Васильев поделился на фейсбуке удачной продажей вырезки из газеты с нашумевшим заголовком про «голубцы с говном» за 100 тыс. рублей. Он опубликовал фотографию газеты в рамке, снабдив ее подробным объяснением, почему мем «Иван Семеныч угощает голубцами с говном» стал историческим артефактом.

«Культурологически мем отсылает нас к эпохе бульварных изданий и абсурдных заголовков, завоевавших внимание россиян в 1990-е и на рубеже 2000-х. Мало кого заботила достоверность историй про женщин-паучих, крыс-мутантов в метро или, опять же, кулинарные таланты Ивана Семеныча», — объясняет Васильев.