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Искусственная роговица вернула зрение слепому мужчине из Израиля

Семён Гудошников
Сегодня в 18:01

К слепому мужчине вернулось зрение сразу после имплантирования искусственной роговицы KPro, сообщает Israel Hayom. Впервые за десять лет пациенту из Израиля удалось распознать членов семьи и прочесть знаки на таблице для проверки зрения.

Искусственная роговица была разработана компанией CorNeat. Его авторы утверждают, что это первая в своем роде разработка. Имплант KPro помещается прямо в глазное яблоко и заменяет поврежденную роговицу без донорских тканей с мгновенным эффектом.

CorNeat планирует провести еще как минимум десять имплантаций в качестве испытаний в Израиле и уже получила на это официальное разрешение. В ближайшее время компания начнет работать также с пациентами из Канады, Франции, США и Нидерландов.

Массовое производство искусственных роговиц было запущено в Китае в 2015 году. Китайские биоинженеры сумели изобрести первый имплант, который успешно прошел клинические испытания и получил лицензию Китайского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (CFDA).

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