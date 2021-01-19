Искусственная роговица вернула зрение слепому мужчине из Израиля

К слепому мужчине вернулось зрение сразу после имплантирования искусственной роговицы KPro, сообщает Israel Hayom. Впервые за десять лет пациенту из Израиля удалось распознать членов семьи и прочесть знаки на таблице для проверки зрения.

Искусственная роговица была разработана компанией CorNeat. Его авторы утверждают, что это первая в своем роде разработка. Имплант KPro помещается прямо в глазное яблоко и заменяет поврежденную роговицу без донорских тканей с мгновенным эффектом.

CorNeat планирует провести еще как минимум десять имплантаций в качестве испытаний в Израиле и уже получила на это официальное разрешение. В ближайшее время компания начнет работать также с пациентами из Канады, Франции, США и Нидерландов.

Массовое производство искусственных роговиц было запущено в Китае в 2015 году. Китайские биоинженеры сумели изобрести первый имплант, который успешно прошел клинические испытания и получил лицензию Китайского управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (CFDA).