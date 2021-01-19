Michelin впервые наградил звездой французский веганский ресторан

На юго-западе Франции веганский ресторан ONA получил звезду Michelin, сообщает The Guardian. Представительница ресторанного рейтинга заявила, что это первая подобная награда в истории страны, врученная заведению, где подают только продукты растительного происхождения.

Управляющая ресторана ONA Клэр Валле предложила семь позиций в меню для гурманов веганской кухни. В их числе блюда с подберезовиками, сосной, саке и сельдереем, бобами тонка и янтарным элем. Помимо классической звезды, заведение получило также зеленую — звезду, которой награждают предприятия с высокими показателями этичности.

«Мне показалось, что меня сбил поезд», — поделилась девушка эмоциями после звонка от представителей Michelin. Валле долго задавалась вопросом, достаточно ли ее проект хорош, ведь «приготовление блюд на основе овощей — сложное и инновационное занятие». Однако добавила, что «самое главное — получать от этого удовольствие».

Клэр Валле открыла свой ресторан в 2016 году в городе Арес, недалеко от Бордо. Долгое время девушка испытывала финансовые проблемы. Традиционные банки не выдавали ссуды, так как были уверены, что «перспективы веганства и растительной пищи слишком неопределенны». В деле помогли краудфандинг и ссуда от «зеленого банка» Le Nef.

Michelin — самый известный ресторанный рейтинг, в котором заведениям присваиваются звезды. Одна звезда означает «хороший ресторан», две — «отличная кухня», а три — «великолепное заведение». Оценки выставляют инспекторы Michelin, которые посещают заведения анонимно.