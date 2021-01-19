Киноклуб «Афиша» покажет фильм «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча

Специальный показ пройдет 24 января, в 16.00, в кинотеатре «Формула Кино Европа». Билеты можно купить на «Афише» .

Фильм рассказывает историю Бетти Элмс, молодой актрисы, только что приехавшей в Лос-Анджелес покорять Голливуд. В квартире своей тетушки девушка встречает загадочную брюнетку, потерявшую память, и становится для нее близким другом. Вдвоем они, пренебрегая опасностью, расследуют, кем же незнакомка является на самом деле.

«Малхолланд-драйв» — один из лучших фильмов Дэвида Линча, разделившего с братьями Коэн приз за лучшую режиссуру на Каннском фестивале в 2000 году.