Популярная у сторонников Трампа соцсеть Parler перезапустилась на российском хостинге

Сервис микроблогов Parler — аналог Twitter, который популярен у американских ультраправых активистов, — перешел на российский хостинг. Об этом пишет Reuters.

После штурма Капитолия 6 января компания Amazon прекратила предоставлять хостинг Parler. К тому же приложение из своих магазинов удалили Apple и Google.

По данным агентства, Parler с 18 января частично возобновил работу на хостинге, предоставляемом компанией DDoS-Guard. Ее владельцы — Евгений Марченко и Дмитрий Сабитов из Ростова-на-Дону. Клиентами хостинга являются Минобороны РФ, радиостанция «Эхо Москвы» и газета «Аргументы и факты», пишет TAdviser.

При этом в самой компании заявляют, что не предоставляют хостинг для Parler и «не вправе сообщать, какие именно услуги предоставляются клиентам вне зависимости от их направленности или аудитории».

«На данный момент Parler не нарушает правила использования DDoS-Guard и, насколько нам известно, действующее законодательство США», — сказали в компании.

Тем не менее пока основной функционал соцсети полностью не восстановлен. На главной странице опубликован пост о «технических сложностях», которые сервис обещает в скором времени решить.