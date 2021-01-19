Розовые качели на границе США и Мексики признали «Дизайном года»

Инсталляция «Стена-балансир» (Teeter-Totter Wall) получила награду «Дизайн года» в конкурсе от лондонского Музея дизайна, сообщает Dezeen. Розовые качели от архитектурной студии Rael San Fratello были установлены в 2019 году на границе городов Эль-Пасо в США и Сьюдад-Хуарес в Мексике.

Инсталляция просуществовала всего около 40 минут. Проект был «партизанским», так как не получил официального разрешения, и время его жизни зависело от скорости пограничного патруля. По словам Rael San Fratello, цель состояла в том, чтобы показать, что «игра может быть актом сопротивления». Авторы вложили в перформанс символ укрепления чувства единства, несмотря на возведенные стены.

По мнению Dezeen, эти границы политизировала администрация Дональда Трампа — в начале президентского срока политик поставил перед собой задачу построить новую стену между странами. Жюри присудили победу розовым качелям сразу после победы Джо Байдена на президентских выборах в США и объявили результат за день до его инаугурации и ухода Трампа с должности.

В 2020 году инсталляция приобрела особое значение. Исполнительный директор Музея дизайна Тим Марлоу описал его как «изобретательное и острое напоминание о том, как люди могут преодолеть силы, которые стремятся нас разделить». Авторы проекта добавили, что стены уже не работают, ведь агрессивные протестующие проникли в здание Капитолия, а коронавирус продолжает распространяться. «Мы должны строить мосты, а не стены», — заявил Рональд Раэль.