Надувного «Малыша Трампа» сделали экспонатом Музея Лондона

Воздушный шар «Малыш Трамп» стал экспонатом Музея Лондона. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Фигура изображает действующего президента США Дональда Трампа в виде озлобленного ребенка в подгузнике, держащего в руке телефон. Шестиметрового надувного «Малыша Трампа» создали перед приездом главы Белого дома в Великобританию. Его запустили в небо Лондона в знак протеста визита американского лидера в страну. Позже фигура появлялась в Вашингтоне и на нескольких митингах Трампа.

«Мы надеемся, что этот „Малыш“ в музее станет напоминанием о том времени, когда Лондон выступил против Трампа, и даст понять людям, как они могут продолжать борьбу с политикой ненависти», — заявила команда создателей воздушного шара.

Сегодня последний день Дональда Трампа на посту президента США. Завтра, 20 января, состоится инаугурация демократа Джо Байдена. На это время в Вашингтоне будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Он продлится с 11 по 24 января.