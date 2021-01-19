«Интерфакс»: сторонникам Навального не разрешат массовые акции в Москве

Заявки на массовые акции в поддержку Алексея Навального в Москве будут отклонены, поскольку в городе действует запрет на проведение публичных мероприятий. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к администрации столицы.

«В Москве в соответствии с указом мэра от 10 ноября 2020 года действует ограничение на проведение публичных мероприятий до окончания пандемии. Для отмены запрета необходим отдельный распорядительный документ», — заявил он.

После задержания Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и его ареста политик призвал сторонников выходить на улицы. В Кремле назвали такие высказывания тревожными, но уверили, что массовых акций не боятся.

Либертарианская партия России подала в московскую мэрию заявку на проведение митинга в поддержку Навального 31 января. Штабы политика заявили, что готовят масштабные акции по всей стране 23 января.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день политика арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые уже отбыл под домашним арестом.