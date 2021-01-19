В США начался снос модернистского здания Elion-Hitchings

В Северной Каролине начали сносить модернистское здание Elion-Hitchings, спроектированное американским архитектором Полом Рудольфом и построенное в 1972 году в качестве главного офиса фармацевтической компании Burroughs Wellcome.
Нынешний владелец здания, биотехнологическая компания United Therapeutics, получил разрешение на снос в сентябре прошлого года. Фирме удалось доказать, что строение непригодно для эксплуатации в существующем виде.
Конструкция в стиле брутализм была построена из бетонных панелей, которые складывались в модульные шестиугольные секции, выступающие из основной части здания. К нему прилегали два двора, обращенные в противоположных направлениях в виде буквы S.
С самого начала здание Elion-Hitchings служило штаб-квартирой Burroughs Wellcome. В 1988 году постройку назвали в честь ученых, лауреатов Нобелевской премии Гертруды Б.Элион и Джорджа Г.Хитчингса, которые работали в фармацевтической компании.
United Therapeutics выкупила здание за 17,5 млн долларов в 2012 году, а спустя два года снесла большую его часть. 4 сентября 2020-го компании дали разрешение на демонтаж оставшейся части строения.
Снос Elion-Hitchings поддержали далеко не все. В конце сентября критик дизайна Александра Ланге и некоммерческая организация по сохранению современной архитектуры Docomomo US создали петицию против демонтажа объекта, которую в итоге подписали 2500 человек. Однако остановить снос с ее помощью не удалось.