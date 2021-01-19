В США начался снос модернистского здания Elion-Hitchings

В Северной Каролине начали сносить модернистское здание Elion-Hitchings, спроектированное американским архитектором Полом Рудольфом и построенное в 1972 году в качестве главного офиса фармацевтической компании Burroughs Wellcome.

Нынешний владелец здания, биотехнологическая компания United Therapeutics, получил разрешение на снос в сентябре прошлого года. Фирме удалось доказать, что строение непригодно для эксплуатации в существующем виде.

Конструкция в стиле брутализм была построена из бетонных панелей, которые складывались в модульные шестиугольные секции, выступающие из основной части здания. К нему прилегали два двора, обращенные в противоположных направлениях в виде буквы S.