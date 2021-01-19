Google запустил онлайн-экскурсии по достопримечательностям Древнего Египта

Компания подготовила проект совместно с учеными из Американского исследовательского центра в Египте. Любой желающий может узнать о знаменитых местах древней цивилизации и познакомиться с ее истоиией в интерактивном формате, который, в том числе, помогает изучить гробницу Менны, мечеть Мамлюк или еврейское кладбище. На сайте можно рассмотреть пирамиды и выяснить, как египтяне готовили мертвых к загробной жизни.

Платформа Google Arts & Culture открыла раздел достопримечательностей Древненего Египта, в котором можно отправиться на виртуальную экскурсию. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Среди других экскурсий — Птичья Вилла в Александрии и монастырь Святого Антония. Кроме того, там можно ознакомиться с гидом по коптским святым Египта и историей коптских христиан Египта.

Ранее Египетские археологи нашли 54 древних саркофага, а также множество других артефактов в некрополе Саккара к югу от Каира. Объекты, некоторым из которых более 3000 лет, были обнаружены в погребальном храме царицы Нейт недалеко от пирамиды фараона Тети.