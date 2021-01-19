«Внутреннее дело»: Кремль не прислушается к призывам Запада освободить Навального

В Кремле слышат призывы западных стран освободить оппозиционера Алексея Навального, но обращать внимание на них не намерены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Коммерсант».

По его словам, задержание политика — внутреннее дело, связанное с «невыполнением российского закона гражданином России». Вмешиваться в него Кремль «никому не позволит», заявил Песков.

Комментируя возможные нарушения при задержании Навального, он заявил: «если кто‑то где‑то нарушает порядок, соответственно, полиция принимает меры».

Утверждения о том, что Путин боится Навального, пресс-секретарь главы государства назвал «ерундой». По его словам, претензии к оппозиционеру есть у ФСИН, и с президентом России они никак не связаны.

Песков также назвал «тревожными» призывы Навального выходить на улицы. По его мнению, такие высказывания могли бы стать поводом для анализа их на предмет «призывов к чему-то незаконному». Однако массовых протестов, как утверждает пресс-секретарь, в Кремле не боятся.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, сразу после его прилета из Берлина, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим оружием. На следующий день политика арестовали на 30 суток, обвинив в нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

29 января пройдет заседание, на котором рассмотрят вопрос о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Если политика признают виновным в уклонении от контроля ФСИН, он получит 3,5 года лишения свободы за вычетом 10 месяцев, которые он уже отбыл под домашним арестом.