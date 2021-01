Свеча с запахом вагины Гвинет Пэлтроу взорвалась в доме англичанки

Домашняя свеча This Smells Like My Vagina с ароматом вагины, которую выпускает компания актрисы Гвинет Пэлтроу, взорвалась в доме у жительницы Лондома Джоди Томпсон. Об этом сообщает The Sun.

Томпсон рассказала, что свеча взорвалась и испустила огромное пламя, языки которого начали разлетаться во все стороны. Женщине удалось справиться с возгоранием и выбросить изделие за дверь.

«Она могла сжечь дом дотла. В тот момент было страшно, но сейчас смешно вспоминать, что свеча с запахом вагины Гвинет рванула у меня в гостиной», — сказала 50-летняя женщина.

Гвинет Пэлтроу представила изделие This Smells Like My Vagina в январе прошлого года. Свеча сделана с добавлением герани, цитрусового бергамота и кедровых абсолютов, смешанных с дамасской розой и семечками мускусного абельмоша, говорится на сайте Goop. Позже компания артистки выпустила свечу This Smells Like My Orgasm с запахом ее оргазма.