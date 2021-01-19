Студия «Либо/Либо» и Сбер запустили подкаст об истории искусственного интеллекта

Студия «Либо/Либо» и SberDevices запустили нарративный подкаст «Вы находитесь здесь», в котором простым языком объясняются сложные процессы обучения умных машин. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

«Это исторический подкаст. С одной стороны, он состоит из серии удивительных историй, с другой — позволяет подслушать, как развивались технологии. Мы делали его так, чтобы даже ребенку было понятно, откуда произошло все то, что меняет нашу жизнь прямо сейчас, и как оно устроено», — рассказывает о проекте генеральный директор «Либо/Либо» Лика Кремер.

Из выпусков подкаста можно будет узнать, что о людях думает умная колонка, зачем давать роботам цифровые эмоции, способна ли нейросеть действительно понять человека, чьим голосом на самом деле разговаривал Стивен Хокинг и многие другие факты об искусственном интеллекте и других технологиях.

Послушать первые выпуски «Вы находитесь здесь» уже сейчас можно на всех стриминговых платформах.