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Студия «Либо/Либо» и Сбер запустили подкаст об истории искусственного интеллекта

Валерия Корниенко
Сегодня в 13:12

Студия «Либо/Либо» и SberDevices запустили нарративный подкаст «Вы находитесь здесь», в котором простым языком объясняются сложные процессы обучения умных машин. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

«Это исторический подкаст. С одной стороны, он состоит из серии удивительных историй, с другой — позволяет подслушать, как развивались технологии. Мы делали его так, чтобы даже ребенку было понятно, откуда произошло все то, что меняет нашу жизнь прямо сейчас, и как оно устроено», — рассказывает о проекте генеральный директор «Либо/Либо» Лика Кремер.

Из выпусков подкаста можно будет узнать, что о людях думает умная колонка, зачем давать роботам цифровые эмоции, способна ли нейросеть действительно понять человека, чьим голосом на самом деле разговаривал Стивен Хокинг и многие другие факты об искусственном интеллекте и других технологиях.

Послушать первые выпуски «Вы находитесь здесь» уже сейчас можно на всех стриминговых платформах.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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