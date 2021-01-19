Правительство хочет закупить для врачей и учителей 700 тыс. планшетов на российской ОС «Аврора»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запросило из федерального бюджета 78,6 млрд рублей на доработку сервисов госуслуг. Из них 19,4 млрд рублей хотят потратить на развитие российской мобильной операционной системы «Аврора», пишет «Коммерсантъ».

Замглавы ведомства Андрей Черненко рассказал изданию, что на эти деньги закупят планшеты на «Авроре» для врачей и учителей, обеспечат их мобильной связью и интернетом, а еще разработают приложения для ОС. До 2024 года планируется поставить 700 тыс. устройств.

Поставщиками называются две российские IT-компании — «Аквариус» и «Байтэрг». На сегодняшний день планшеты на отечественной ОС производят только они. В «Аквариусе» от комментариев отказались, в «Байтэрге» на запрос газеты не ответили.

«Аврора» до февраля 2019 года была известна как Sailfish. Изначально ее производством занималась финская компания Jolla, однако сейчас основным владельцем прав на ОС является «Ростелеком».

Ранее правительство планировало перевести чиновников на смартфоны с «Авророй», но проект так и не был реализован. При этом на программу потратили около 7 млрд рублей.